Пистиолис ответил на вопрос, за счёт чего ЦСКА смог обыграть УНИКС в финале Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги ВТБ с УНИКСом (4-1).

«Игроки идеально выполнили наш план. Наши баскетболисты показали больше силы воли. У нас была более широкая ротация, у нас было много игроков, кто принёс пользу в финале. В итоге под конец мы оставались более свежими. Но в борьбе за чемпионство зачастую решают детали.

Иногда судьбу титулов решает не 99% вашей игры, а оставшийся 1%. Мы отнеслись к деталям внимательно, это и позволило выиграть. Самое главное, у игроков было всё супер с психологией, они боролись и жаждали титула. Это и оказалось важнее всего», — сказал Пистиолис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером ЦСКА Андреасом Пистиолисом на «Чемпионате».