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Пистиолис: за успехом Мело Тримбла в финале Единой лиги стоит вся команда

Пистиолис: за успехом Мело Тримбла в финале Единой лиги стоит вся команда
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал игру защитника Мело Тримбла в финале Единой лиги ВТБ с УНИКСом (4-1). Американец был признан MVP финальной серии.

«Я работал с Мело и ранее. Так что понимал, какого игрока имею в составе, и как могу наиболее эффективно его использовать. Всегда знал, что он высококлассный баскетболист. В финале он показал лучшую свою игру за весь его период в ЦСКА.

Но вы должны понимать, что за его успехом стоит вся команда, которая его поддерживала. Мы нашли способ, при котором соперникам было сложно защищаться против Тримбла.

И в этом участвовала вся команда. Мело не подвёл. Нельзя выиграть титул только за счёт одного игрока. Вся команда отлично поработала, а Мело взял на себя роль лидера и справился с ней по всем статьям», — сказал Пистиолис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером ЦСКА Андреасом Пистиолисом на «Чемпионате».
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