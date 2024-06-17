«Считаю, что смогу очень хорошо поработать». Пистиолис — о продлении контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис ответил на вопрос, какие эмоции испытал после того, как руководство армейского клуба продлило с ним контракт на два года. Это произошло ещё до финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Счастлив, что остаюсь. Если честно, предполагал, что так и произойдёт. Знаю, что руководство ЦСКА ведёт себя честно. Если проделываешь хорошую работу, то они поощряют это. Считаю, что смогу очень хорошо поработать здесь. Самое важное, что меня наградили доверием. Для меня это ключевой момент.

Евролига? Это не проблема. Так сложились обстоятельства. Верю, что ЦСКА вернётся в Евролигу скоро. Единая лига — очень конкурентная. Очень высокий уровень игры. Так что даже и не задумываюсь о Евролиге пока что», — сказал Пистиолис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером ЦСКА Андреасом Пистиолисом на «Чемпионате».