Пистиолис рассказал о трансферных целях ЦСКА в межсезонье

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис ответил на вопрос о трансферных планах команды в межсезонье.

«У меня есть команда, которая выиграла титул. Не ожидаю, что будут какие-то глобальные изменения. Мы просто должны повторить наш успех. По моему мнению, будет несколько перестановок.

Но вы в любом случае увидите в следующем сезоне команду, которая усиленно борется за титул. Это самое главное. Всё остальное будет разрешено в будущем. Будут предприняты некоторые решения, где мы пойдём по тому или иному пути.

В первую очередь мы должны завершить работу по переподписанию игроков, чтобы были уверены, что наши ребята останутся здесь. После этого мы решим, как будем усиливать команду. Точно будем искать игрока задней линии, а также того, кто добавит разнообразия нашей команде.

Посмотрим, кого сможем найти. Зачастую вы основываетесь не только на том, что хотите, а на том, как сложится рынок. Увидим», — сказал Пистиолис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером ЦСКА Андреасом Пистиолисом на «Чемпионате».