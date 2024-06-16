Джейсон Тейтум: любовь и поддержка фанатов «Селтикс» очень сильно чувствуется

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о поддержке своей команды фанатами.

«Фанатская поддержка очень заметна на данном этапе сезона, особенно если гуляешь по городу или заезжаешь на заправку. Вчера я решил съесть мороженое и увидел повсюду мерч «Селтикс». Все действительно в восторге от нашей команды, от того, чего мы добились, и от того, чего мы можем добиться.

Любовь и поддержка наших фанатов очень сильно чувствуется. Город желает, чтобы мы победили. Лично у меня не возникает из-за такого давления проблем. У нас потрясающие болельщики», – сказал Тейтум журналистам на пресс-конференции после открытой тренировки.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».