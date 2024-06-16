НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА. Дончич только третий

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём официальном сайте.

Топ-5 игроков:

Джейлен Браун («Бостон Селтикс»). Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»). Лука Дончич («Даллас Маверикс»). Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»). Джру Холидэй («Бостон Селтикс»).

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».

Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о поддержке своей команды фанатами.