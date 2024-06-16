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НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА. Дончич только третий

НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА. Дончич только третий
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём официальном сайте.

Топ-5 игроков:

  1. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
  2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
  3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
  4. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).
  5. Джру Холидэй («Бостон Селтикс»).

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».

Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о поддержке своей команды фанатами.

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