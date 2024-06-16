«Эти парни — одни из лучших в мире». Джейлен Браун — о дуэте Ирвинга и Дончича

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун дал высокую оценку известному дуэту разыгрывающих защитников «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга и Луки Дончича.

«Эти ребята — одни из лучших в мире. Нам будет нелегко, но мы должны продолжать бороться. Нашей команде следует максимально сплотиться, нельзя ожидать, что победа сама по себе придёт к нам. Нам следует упорно трудиться ради этого», — сказал Браун в интервью Деннису Скотту.

Следующая, пятая игра финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».

Ранее НБА представила новый список кандидатов на звание MVP финала НБА.