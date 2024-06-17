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«Он был похож на Рэя Аллена и Стефа Карри». Кидд — о выступлении Хардуэя-мл. в 4-й игре

«Он был похож на Рэя Аллена и Стефа Карри». Кидд — о выступлении Хардуэя-мл. в 4-й игре
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высоко оценил выступление защитника своей команды Тима Хардуэя-младшего в четвёртой игре с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он был похож на Рэя Аллена и Стефа Карри. Так что нам понадобится эта версия Тима в Бостоне. Надеюсь, он сможет снова делать такие же броски», — сказал Джейсон Кидд журналистам на пресс-конференции после открытой тренировки.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведёт «Бостон Селтикс».

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