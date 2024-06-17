Дерек Лайвли сказал, как должна играть его команда, чтобы победить «Бостон Селтикс»

Центровой и новичок «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли сказал, как должна играть его команда, чтобы победить «Бостон Селтикс» в плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нашей команде надо просто играть агрессивно, словно находимся в отчаянном положении. Неважно, когда нам следует выходить на площадку и против кого, главное — это играть с максимальной решимостью. Выступая таким образом, наша команда показывает свой лучший баскетбол», — сказал Лайвли в интервью Деннису Скотту.

Напомним, пятая игра финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».