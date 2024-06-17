Кайри Ирвинг рассказал, почему ему не удалось закрепиться в «Бостоне»

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался по поводу времени, проведённом в «Бостон Селтикс».

«От тебя, как от игрока, ждут, чтобы ты проникся историей «Селтикс». Если ты этого не сделаешь, то окажешься в стороне. Я один из тех, кто был изгнан. Но меня это устраивает. Мне никто не оказывал тёплого приёма в этой команде, хотя я до сих пор дружу со многими ребятами оттуда.

Если бы я мог вернуться назад, то проявил бы больше уважения и попросил бы совета у тех, кто давно выступает за Бостон, чтобы они мне помогли справиться с давлением», — приводит слова Ирвинга журналистка Ноа Далзелл в социальных сетях.

Ранее один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун дал высокую оценку известному дуэту разыгрывающих защитников «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга и Луки Дончича.