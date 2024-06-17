Стефен Карри предположил, с какой стороны Леброн покажет себя на Олимпиаде в Париже

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри предположил, с какой стороны может показать себя известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Все только и говорили о его способности поднимать настроение окружающим. Я слышал, что он вроде как беззаботный парень. Всегда хочет веселиться. Может, мы это и получим не в НБА, а в сборной США», — сказал Стефен Карри в рамках совместного подкаста с Деллом Карри.

Напомним, национальная команда США определилась с окончательной заявкой для участия в Олимпийских играх, в список из 12 баскетболистов вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй.

А также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард. Леброн не выступал за сборную США с 2012 года, а Карри никогда не играл за олимпийскую национальную команду по баскетболу.