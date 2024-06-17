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ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко из аренды

ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко из аренды
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ЦСКА объявил о возвращении защитника Владимира Карпенко, который провёл сезон в красноярском «Енисее» на правах аренды, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Приветствую возвращение Вовы в ЦСКА. Он продукт нашей системы, и это очень важно для меня. За последний сезон он поднял уровень своей игры, показал, что находится на правильном пути и готов двигаться дальше. Уверен, что наша совместная работа поможет ему сделать ещё один шаг вперёд в прогрессе», — приводит слова главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса пресс-служба клуба.

Карпенко провёл 11 матчей за основную команду ЦСКА в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. В составе сибиряков Владимир принял участие в 36 играх, его средняя статистика составила 5,0 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 17,4 минуты на паркете.

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