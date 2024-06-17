34-летний французский форвард Амат М’Бай подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Новое соглашение рассчитано на сезон-2024/2025.

Амат М'Бай присоединился к московской команде летом 2023 года. Ранее француз выступал за турецкий «Анадолу Эфес».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 4,0 подбора и отдавал 2,2 передачи. Кроме того, игрок в среднем за игру совершал 0,7 перехвата и делал 0,4 блок-шота.

Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

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