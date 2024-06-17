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Пистиолис прокомментировал новый контракт М’Бая с ЦСКА

Пистиолис прокомментировал новый контракт М’Бая с ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал новый контракт французского форварда Амата М’Бая с ЦСКА на сезон-2024/2025.

«На протяжении всего сезона Амат был примером профессионализма и самоотверженности. Он боролся и играл со страстью, чтобы помочь ЦСКА достичь своих целей. Поэтому рад продолжить наше прекрасное сотрудничество», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 4,0 подбора и отдавал 2,2 передачи. Кроме того, игрок в среднем за игру совершал 0,7 перехвата и делал 0,4 блок-шота.

Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

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