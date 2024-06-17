Амат М’Бай сделал первое заявление после нового контракта с ЦСКА

Французский форвард ЦСКА Амат М’Бай прокомментировал подписание нового контракта с командой. Ранее о новом соглашении сообщила пресс-служба красно-синих.

«Очень рад вернуться в ЦСКА и получить шанс защитить титул, ради которого мы так усердно работали. Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень лёгкое решение. Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и Наталию Фураеву за оказанное мне доверие. Они управляют во всех отношениях первоклассной организацией, и для меня большая честь быть её частью. Также с нетерпением жду возможности выиграть ещё больше матчей вместе с тренером Пистиолисом!» — приводит слова М’Бая пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Амат принял участие в 50 матчах, в которых демонстрировал следующие средние статические показатели: 12,8 очка, 4,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота.

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