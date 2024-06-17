Михаил Кулагин продлил соглашение с «Самарой» ещё на один сезон

28-летний защитник Михаил Кулагин проведёт ещё один сезон в «Самаре». Клуб и игрок активировали предусмотренную в контракте опцию продления соглашения ещё на один сезон. Об этом информирует пресс-служба «Самары».

Михаил Кулагин присоединился к клубу летом 2023 года. Он представил «Самару» на февральском Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 7,9 очка, делал 1,8 подбора и 1,8 передачи. Также Кулагин вошёл в тройку лучших игроков Единой лиги по проценту реализации штрафных — 90. Ранее Михаил выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Енисей» и «Нижний Новгород» и успел стать пятикратным чемпионом России, а также двукратным победителем Евролиги.