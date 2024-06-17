Кейтлин Кларк установила лучший показатель в WNBA

Баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк сделала 93 результативные передачи в этом сезоне. Это лучший показатель для игрока WNBA в первых 15 матчах в карьере с 1998 года. Напомним, Кларк является первым пиком драфта 2024 года и выступает за «Индиану Фивер».

Кларк — рекордсменка по результативности в студенческой лиге NCAA. По ходу своего первого сезона в WNBA Кейтлин в среднем набирает 15,6 очка и шесть результативных передач. Таким образом, у Кларк есть шанс стать самой молодой баскетболисткой в истории лиги, которая закончила сезон с 15+ очками и 5+ ассистами.

Ранее женская сборная США решила не включать баскетболистку «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в заявку команды на Олимпиаду в Париже.