Энтони ответил, является ли невключение Кларк в олимпийскую сборную США неуважением к ней

Бывший игрок НБА Кармело Энтони дал комментарий по поводу решения женской сборной США не включать баскетболистку «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в заявку команды на Олимпиаду в Париже. Кларк стала звездой студенческого баскетбола и была задрафтована под первым номером на драфте WNBA 2024 года.

«Женская сборная США всегда была доминирующей. Независимо от того, кто будет в её составе, эта команда всегда будет доминировать. Кроме того, она не присутствовала в тренировочном лагере, не участвовала в тренировках. Так что это решение нельзя считать проявлением неуважения», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA: