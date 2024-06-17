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Тимофей Якушин перейдёт в «Парму»

Тимофей Якушин перейдёт в «Парму»
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27-летний баскетболист Тимофей Якушин покинет ПБК МБА по истечении контракта и вернётся в «Парму». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Якушин выступал за «Парму» в сезоне-2019/2020.

«Мы благодарим Тимофея за вклад в результаты ПБК МБА и желаем успеха в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении клуба.

Тимофей Якушин перешёл в ПБК МБА перед стартом сезона-2022/2023. Он провёл 87 матчей, в среднем набирая 8,3 очка, делая 2,4 передачи и 2,2 подбора.

Напомним, в нынешнем сезоне МБА не удалось повторить свой прошлогодний успех и выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ. Московской команде даже не удалось зацепиться за плей-ин. «Парма», в свою очередь, участвовала в четвертьфинале, где уступила «Локомотиву-Кубань».

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