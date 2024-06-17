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Виктор Вембаньяма рассказал, готов ли представлять Францию на Олимпиаде

Виктор Вембаньяма рассказал, готов ли представлять Францию на Олимпиаде
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20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, признанный лучшим новичком НБА сезона-2023/2024, рассказал, что готов представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже. Для баскетболиста это будет первый крупный турнир в карьере.

«Представление Франции мотивирует и прибавляет энергии. Это и патриотизм, и многое из того, чего я хочу достичь в своей карьере. Я не смогу смириться с поражением от другой страны», — приводит слова Вембаньямы Eurohoops.

Напомним, главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле определился с расширенным списком игроков, в него вошли 19 игроков: Эндрю Альбиси, Мэттью Стразел, Тео Маледон, Киллиан Хейз, Фрэнк Нтиликина, Нандо Де Коло, Эван Фурнье, Билаль Кулибали, Николя Батюм, Изайя Кординье, Эли Окобо, Усман Дженг, Надир Хифи, Гершон Ябуселе, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Венсан Пуарье, Матиас Лессор, Джейлен Хоард. Окончательный список из 12 игроков должен быть объявлен 5 июля.

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