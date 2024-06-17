Чемпион НБА назвал потенциальный ход «Лейкерс», который не принесёт результата

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин поделился мнением об ожидаемых ходах «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье. Грин коснулся потенциального перехода в стан «озёрников» третьей звезды в помощь к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

«Не думаю, что это может очень хорошо сработать. Мне кажется, смысла в этом нет. Такое срабатывало всего несколько раз. На бумаге всё выглядит великолепно – билеты будут продаваться хорошо, но с точки зрения способности команды побеждать могут возникнуть сложности. Дело в том, что тремя звёздами просто сложно манипулировать. Лучше, чтобы в составе их было две, а в придачу к ним имелось несколько действительно хороших ролевиков», — сказал Грин в The Lakers Nation podcast.

Тренировочный процесс Бронни Джеймса на базе «Лейкерс»: