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Чемпион НБА назвал потенциальный ход «Лейкерс», который не принесёт результата

Чемпион НБА назвал потенциальный ход «Лейкерс», который не принесёт результата
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин поделился мнением об ожидаемых ходах «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье. Грин коснулся потенциального перехода в стан «озёрников» третьей звезды в помощь к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

«Не думаю, что это может очень хорошо сработать. Мне кажется, смысла в этом нет. Такое срабатывало всего несколько раз. На бумаге всё выглядит великолепно – билеты будут продаваться хорошо, но с точки зрения способности команды побеждать могут возникнуть сложности. Дело в том, что тремя звёздами просто сложно манипулировать. Лучше, чтобы в составе их было две, а в придачу к ним имелось несколько действительно хороших ролевиков», — сказал Грин в The Lakers Nation podcast.

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