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Лука Дончич — лидер по четырём показателям в плей-офф НБА

Лука Дончич — лидер по четырём показателям в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич на данный момент является лидером по количеству очков, передач, подборов и перехватов за плей-офф НБА 2024 года. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку. Словенский баскетболист в теории может стать первым в истории лиги, кому покорится это достижение.

Лука Дончич набрал 118 очков за четыре матча финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». Он стал лидером среди игроков двух команд по общему количеству очков в финале. В обновлённом списке из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА Дончич занимает третью позицию.

Напомним, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча пройдёт в Бостоне в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты». «Селтикс» нужна одна победа, чтобы завоевать 18-й титул в своей истории.

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