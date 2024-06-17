Лучший ассистент в истории Евролиги покинул «Фенербахче»

Греческий защитник Ник Калатес покинул турецкий клуб «Фенербахче», об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы завершили сотрудничество с Ником Калатесом. Со спортсменом, который был частью «Фенербахче» в сезоне-2022/2023 и 2023/2024. Он внёс вклад в успех, который был достигнут на протяжении нашего сотрудничества.

Мы бы хотели поблагодарить Ника Калатеса за его вклад в семью «Фенербахче» и пожелать ему успехов на новом этапе его карьеры», — сообщается в заявлении клуба.

Ранее Ник Калатес подтвердил уход из турецкого клуба «Фенербахче». 35-летний баскетболист ранее выступал за «Барселону» и «Панатинаикос», а также провёл два года в НБА, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз». На раннем этапе своей карьеры Калатес провёл сезон в «Локомотиве-Кубань».