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Даниил Касаткин и Макар Коновалов останутся в МБА на следующий сезон

Даниил Касаткин и Макар Коновалов останутся в МБА на следующий сезон
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Даниил Касаткин и Макар Коновалов останутся в ПБК МБА на следующий сезон, об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Оба игрока могли выйти из контракта до середины июня, но они не воспользовались данной опцией.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник МБА Касаткин принял участие в 37 матчах. Он отметился статистикой в 9,1 очка, 2,8 подбора и 3,7 передачи. По результативности Даниил стал третьим в команде. Разыгрывающий защитник Макар Коновалов принял участие в 33 матчах, в его активе в среднем 5,8 очка, две передачи и 1,1 подбора за игру.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что 27-летний баскетболист Тимофей Якушин покинет ПБК МБА по истечении контракта и вернётся в «Парму».

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