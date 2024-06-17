Эргин Атаман ответил, считает ли он себя лучшим тренером

Главный тренер афинской команды «Панатинаикос» Эргин Атаман ответил, считает ли он себя лучшим тренером.

«За пять лет я четыре раза выходил в финал и завоевал три титула. Я думаю, что это нечто особенное. Если говорить только о результатах, то я лучший за последние пять лет», — приводит слова Атамана Eurohoops.

В 2021 и 2022 годах Эргин Атаман приводил к чемпионству турецкий «Анадолу Эфес». В 2024 году в финальном матче в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 «Панатинаикос» обыграл мадридский «Реал» со счётом 95:80. Таким образом, Эргин Атаман трижды за последние четыре сезона завоёвывал чемпионский титул, а в 2021 году был признан тренером года Евролиги.

Напомним, 14 июня «Панатинаикос» стал чемпионом Греции, отыгравшись с 0-2 в серии с «Олимпиакосом».