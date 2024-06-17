Бриттни Грайнер выдала впечатляющую серию в последних трёх матчах женской НБА

Баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), выступающая за «Финикс Меркури», Бриттни Грайнер за последние три игры заработала 25,7 очка, отдала 9,0 результативной передачи и сделала 2,0 блок-шота. Процент реализации бросков составляет 64,6, информирует статистический сервис StatMamba.

В марте 2024 года Грайнер переподписала контракт с «Финикс Меркури». Это единственная команда, за которую она играла в WNBA. Аризонская франшиза пригласила Бриттни обратно после заключения в России. В своём первом сезоне после возвращения Грайнер в среднем набирала 17,5 очка и 6,3 подбора.

Помимо девяти попаданий на Матч всех звёзд, Грайнер за свою карьеру дважды получала награду «Лучшему оборонительному игроку» и трижды отбиралась в первую символическую пятёрку по итогам сезона.