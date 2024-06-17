Экс-помощник Тайрона Лю рассказал, как тот замотивировал «Кавальерс» в финале НБА — 2016

Бывший помощник главного тренера «Кливленд Кавальерс» Фил Хэнди рассказал, как Тайрон Лю замотивировал команду перед пятым матчем с «Голден Стэйт Уорриорз» финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На тот момент «Уорриорз» вели в серии со счётом 3-1.

«Уорриорз» обыграли нас в четвёртом матче, мы шли на серии 3-1. Вся команда находилась в раздевалке. Парни не сидели с поникшими головами, было спокойно и довольно тихо. В один момент заходит Тайрон и говорит: «Послушайте, нам нужно сосредоточиться на одной игре. Если вы, ребята, считаете, что мы не сможем поехать домой к «Уорриорз» и выиграть следующую игру, то не садитесь в самолёт». Это были его точные слова», — приводит слова Хэнди портал Cavaliers Nation.

Тогда финал завершился победой «Кливленда» со счётом в серии 4-3.