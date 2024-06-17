Баскетболистка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк побила очередной статистический рекорд лиги.

Кларк удалось набрать 200+ очков, 75+ подборов, а также 75+ передач быстрее всех в истории WNBA.

Следующую игру Кларк проведёт 20 июня. Кейтлин в составе «Индианы Фивер» встретится с клубом «Вашингтон Мистикс». Игра начнётся в 2:00 по московскому времени.

Напомним, Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Также девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу. В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора.

Ранее Кейтлин Кларк установила лучший показатель в WNBA.