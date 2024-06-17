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Тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман назвал условие для перехода в НБА

Тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман назвал условие для перехода в НБА
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Главный тренер афинской команды «Панатинаикос» Эргин Атаман высказался о вероятности перехода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Я приму предложение о работе в каком-либо клубе НБА только на должности главного тренера, учитывая мой опыт и достижения в Европе. Каких-то серьёзных предложений, которые можно было бы рассмотреть, не было. Это другая вселенная. Я очень счастлив быть в «Панатинаикосе». Три или четыре года назад я бы сказал, что это моя мечта. Но сейчас это не так. Если кому-либо понадобится известный тренер из Европы, то я здесь», — приводит слова Атамана портал Basket News.

Напомним, Эргин Атаман трижды за последние четыре сезона приводил клуб к чемпионству в Евролиге, а в 2021 году был признан тренером года в Евролиге.

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