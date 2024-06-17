Джейсон Кидд: «Селтикс» заставляет меняться своих противников в ходе игры

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о противостоянии с «Бостон Селтикс».

«Селтикс» — это не та команда, которая меняется, это команда, которая заставляет вас меняться в ходе игры. Нам просто нужно владеть мячом в ходе игры. Надеюсь, нам удастся и дальше выигрывать каждую четверть. Именно это мы и сделали в пятницу. Сейчас мы, как и раньше, сосредоточены на пятой игре и пытаемся найти способ победить в Бостоне», — приводит слова Кидда портал NESN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведёт «Бостон Селтикс».