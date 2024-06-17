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Томпсон ответил фанату, который упрекнул его в том, что тот реализовал 0 бросков в плей-ин

Томпсон ответил фанату, который упрекнул его в том, что тот реализовал 0 бросков в плей-ин
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вступил в перепалку с одним из пользователей в своих социальных сетях. Некий фанат упрекнул Томпсона за то, что тот не смог реализовать ни одного броска в матче плей-ин с «Сакраменто Кингз». Тогда игра завершилась победой «Кингз» со счётом 118:94.

«Эй, парень, я за тебя болею. Ешь овощи, ложись спать вовремя, и тогда у тебя появится шанс попасть в НБА через тяжёлый труд и упорство», – написал ему в своих социальных сетях Клэй.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

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