Томпсон ответил фанату, который упрекнул его в том, что тот реализовал 0 бросков в плей-ин

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вступил в перепалку с одним из пользователей в своих социальных сетях. Некий фанат упрекнул Томпсона за то, что тот не смог реализовать ни одного броска в матче плей-ин с «Сакраменто Кингз». Тогда игра завершилась победой «Кингз» со счётом 118:94.

«Эй, парень, я за тебя болею. Ешь овощи, ложись спать вовремя, и тогда у тебя появится шанс попасть в НБА через тяжёлый труд и упорство», – написал ему в своих социальных сетях Клэй.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.