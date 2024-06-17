Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум сказал, как отреагирует, если проиграет в номинации MVP финала НБА

Джейсон Тейтум сказал, как отреагирует, если проиграет в номинации MVP финала НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум будет не сильно огорчён тем, что не станет лауреатом номинации MVP финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Айзея Томас не каждый раз становился MVP финала. Как и Тим Данкан, и Ларри Бёрд. У Стефа Карри всего один титул. Как спортсмен ты хочешь побеждать и добиваться всего, что перед тобой стоит. Но я бы ни капельки не расстроился, если бы не стал самым ценным игроком финала. Я был бы в восторге просто от победы в финале», — сказал Джейсон в интервью ESPN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча пройдёт в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведёт «Бостон Селтикс».

Материалы по теме
Джейсон Кидд: «Селтикс» заставляет меняться своих противников в ходе игры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android