Джейсон Тейтум сказал, как отреагирует, если проиграет в номинации MVP финала НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум будет не сильно огорчён тем, что не станет лауреатом номинации MVP финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Айзея Томас не каждый раз становился MVP финала. Как и Тим Данкан, и Ларри Бёрд. У Стефа Карри всего один титул. Как спортсмен ты хочешь побеждать и добиваться всего, что перед тобой стоит. Но я бы ни капельки не расстроился, если бы не стал самым ценным игроком финала. Я был бы в восторге просто от победы в финале», — сказал Джейсон в интервью ESPN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Встреча пройдёт в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведёт «Бостон Селтикс».