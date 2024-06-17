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Евролига утвердила список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025

Евролига утвердила список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025
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Руководство Евролиги утвердило список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Список команд:

  • «Панатинаикос»;
  • «Реал» Мадрид;
  • «Монако»;
  • «Барселона»;
  • «Олимпиакос»;
  • «Фенербахче»;
  • «Маккаби» Тель-Авив;
  • «Баскония»;
  • «Анадолу Эфес»;
  • «Виртус Болонья»;
  • «Партизан»;
  • «Олимпия Милан»;
  • «Жальгирис»;
  • «Црвена Звезда»;
  • АСВЕЛ;
  • «Альба»;
  • «Париж».

Напомним, 26 мая состоялся финал Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Панатинаикосом». По итогу встречи чемпионами лиги стали греки, одержав победу в игре со счётом 95:88.

Третье место разыграли между собой «Олимпиакос» и «Фенербахче». Бронзовым призёром Евролиги сезона-2023/2024 стал греческий «Олимпиакос», который победил в матче со счётом 87:84.

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