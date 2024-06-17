Евролига утвердила список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025

Руководство Евролиги утвердило список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Список команд:

«Панатинаикос»;

«Реал» Мадрид;

«Монако»;

«Барселона»;

«Олимпиакос»;

«Фенербахче»;

«Маккаби» Тель-Авив;

«Баскония»;

«Анадолу Эфес»;

«Виртус Болонья»;

«Партизан»;

«Олимпия Милан»;

«Жальгирис»;

«Црвена Звезда»;

АСВЕЛ;

«Альба»;

«Париж».

Напомним, 26 мая состоялся финал Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Панатинаикосом». По итогу встречи чемпионами лиги стали греки, одержав победу в игре со счётом 95:88.

Третье место разыграли между собой «Олимпиакос» и «Фенербахче». Бронзовым призёром Евролиги сезона-2023/2024 стал греческий «Олимпиакос», который победил в матче со счётом 87:84.