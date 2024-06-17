Евролига утвердила список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025
Руководство Евролиги утвердило список команд, которые примут участие в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Список команд:
- «Панатинаикос»;
- «Реал» Мадрид;
- «Монако»;
- «Барселона»;
- «Олимпиакос»;
- «Фенербахче»;
- «Маккаби» Тель-Авив;
- «Баскония»;
- «Анадолу Эфес»;
- «Виртус Болонья»;
- «Партизан»;
- «Олимпия Милан»;
- «Жальгирис»;
- «Црвена Звезда»;
- АСВЕЛ;
- «Альба»;
- «Париж».
Напомним, 26 мая состоялся финал Евролиги между мадридским «Реалом» и греческим «Панатинаикосом». По итогу встречи чемпионами лиги стали греки, одержав победу в игре со счётом 95:88.
Третье место разыграли между собой «Олимпиакос» и «Фенербахче». Бронзовым призёром Евролиги сезона-2023/2024 стал греческий «Олимпиакос», который победил в матче со счётом 87:84.
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