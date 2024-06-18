Лучший бомбардир ЦСКА минувшего сезона ЕЛ Тримбл высказался о новом контракте с командой

29-летний американский защитник Мело Тримбл дал комментарий по поводу нового контракта с московской командой. Ранее стало известно, что новое соглашение рассчитано на два года.

«Номер 6 вернулся, и я благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом и всем клубом!» — приводит слова Тримбла пресс-служба ЦСКА.

Тримбл присоединился к ЦСКА в прошлом году. В завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром армейцев, набирая в среднем за матч 14,6 очка, и показал второй результат в команде по передачам (3,9).

ЦСКА в минувшем сезоне стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В решающей серии армейцы победили казанский УНИКС (4-1).

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