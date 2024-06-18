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УНИКС объявил о переходе лидера «Локомотива» Девона Акун-Пёрселла

УНИКС объявил о переходе лидера «Локомотива» Девона Акун-Пёрселла
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31-летний лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл покинул «Локомотив-Кубань» и присоединился к УНИКСу. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

Акун-Пёрселл присоединился к «Локомотиву-Кубань» в декабре 2022 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он помог казанцам завоевать серебряные медали. В 27 матчах турнира Девон в среднем за матч набирал 13,4 очка и совершал 3,8 подбора.

Напомним, в финальной серии Единой лиги УНИКС уступил московскому ЦСКА. Для выявления победителя командам потребовалось пять матчей (1-4).

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прояснил будущее Луи Лабери и Исмаэля Бако в команде.

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