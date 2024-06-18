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«Зенит» продлил контракт с Игорем Вольхиным

«Зенит» продлил контракт с Игорем Вольхиным
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Форвард Игорь Вольхин подписал новый контракт с «Зенитом». Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, новое соглашение было заключено сроком на два года.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Вольхин принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 3,3 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,3 передачи.

За четыре года в составе «Зенита» форвард стал чемпионом Единой лиги, двукратным победителем Суперкубка Единой лиги, обладателем Кубка России и трёхкратным победителем Кубка Кондрашина и Белова.

В минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Ранее итоги прошедшего сезона подвёл центровой «Зенита» Винс Хантер.

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