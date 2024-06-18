«Селтикс» и «Лейкерс» завоевали почти половину всех чемпионств в истории НБА

Две команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», на двоих завоевали 35 из 78 титулов за всю историю североамериканской лиги, что составляет 44,8%.

Напомним, титул, который завоевал «Бостон» в сезоне-2023/2024, стал для команды 18-м в её истории. Второе место по количеству чемпионств в НБА удерживают «Лейкерс» (17). Тройку сильнейших замыкает «Голден Стэйт Уорриорз». В настоящий момент в активе «воинов» семь чемпионств в рамках Национальной баскетбольной ассоциации. У «Чикаго Буллз» шесть титулов, у «Сан-Антонио Спёрс» – пять.

«Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Индиана Пэйсерс», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Миннесота Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс», «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в НБА не выиграли ни одного титула.

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