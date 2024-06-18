Американец Девон Акун-Пёрселл высказался о переходе в УНИКС

31-летний лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл прокомментировал переход в УНИКС. С казанской командой американец заключил соглашение по схеме «1+1». Ранее Девон выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Приветствую болельщиков УНИКСа! Очень благодарен за возможность присоединиться к клубу, для меня это большая честь. За последние два сезона я стал свидетелем баскетбола, который мне нравится. Играть против казанцев было весело, потому что обе команды каждый раз горели желанием победить. Теперь, когда я в УНИКСе, рад приобщиться к культуре победителей. Готов стать лучшей версией себя, чтобы помочь команде добиться успеха. До скорой встречи!» — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба УНИКСа.

В минувшем сезоне в 42 матчах Девон в среднем набирал 15 очков, совершал 3,5 подбора и отдавал 2,1 передачи.