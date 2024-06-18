Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок «Бостона», получивший более $ 1 млн за победу в финале НБА

Назван игрок «Бостона», получивший более $ 1 млн за победу в финале НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй получил бонус от команды за победу в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По сведениям обозревателя, Холидэй за победу в финале получил $ 1 183 200, что было прописано в его контракте с «Селтикс».

В финальной серии завершившегося сезона «кельты» встречались с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1).
Джру в плей-офф НБА нынешнего сезона в среднем за матч набирал 13,2 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 4,4 передачи.

Материалы по теме
«Бостон Селтикс» — чемпион-2024 в НБА! Теперь это самая титулованная франшиза в истории
«Бостон Селтикс» — чемпион-2024 в НБА! Теперь это самая титулованная франшиза в истории

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android