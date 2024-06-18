Назван игрок «Бостона», получивший более $ 1 млн за победу в финале НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй получил бонус от команды за победу в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По сведениям обозревателя, Холидэй за победу в финале получил $ 1 183 200, что было прописано в его контракте с «Селтикс».

В финальной серии завершившегося сезона «кельты» встречались с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1).

Джру в плей-офф НБА нынешнего сезона в среднем за матч набирал 13,2 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 4,4 передачи.

У кого больше всех очков в НБА: