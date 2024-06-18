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Иван Викторов покинул «Самару»

Иван Викторов покинул «Самару»
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«Самара» прекратила сотрудничество с 28-летним атакующим защитником Иваном Викторовым. Клуб принял решение воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с игроком. Об этом информирует пресс-служба самарцев.

В рамках минувшего сезона Единой лиги ВТБ Викторов принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал два очка и совершал один подбор.

«Мы благодарим Ивана за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды.

Ранее стало известно, что 28-летний защитник Михаил Кулагин подписал новое соглашение с «Самарой», в рамках которого он останется в команде ещё на один сезон. Клуб и игрок активировали предусмотренную в контракте опцию продления.

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