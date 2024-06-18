Главный тренер «Далласа» Кидд высказался о Дончиче после поражения в финале НБА

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд поделился мнением о лидере команды словенском разыгрывающем Луке Дончиче.

«Он один из лучших игроков в мире. Ему всего 25 лет, и он уже в финале. Теперь ему просто нужно демонстрировать стабильную игру и на постоянной основе участвовать в разговорах об MVP», — сказал Кидд на пресс-конференции.

Напомним, в финальной серии сезона-2023/2024 «Даллас» встречался с «Бостон Селтикс». Серия продолжалась пять матчей и завершилась в пользу «Бостона» (4-1). Дончич за время плей-офф в среднем за игру набирал 28,9 очка, совершал 9,5 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Ранее сообщалось, что «Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевали почти половину всех чемпионств в истории НБА.

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