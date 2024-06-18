Сборная России завоевала золотые медали в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС

Национальная команда России заняла первое место в баскетбольном двоеборье на Играх БРИКС 2024 года. Соревнования проходили в Казани. В финале турнира российские спортсмены оказались сильнее сборной Беларуси (23:14). Бронзовыми медалистами стали игроки сборной Бразилии – в матче за третье место они победили национальную команду Узбекистана (32:17).

Баскетбольное двоеборье — новая спортивная дисциплина, которая была утверждена лишь в нынешнем году.

В отличие от классического баскетбола, игры в баскетбольном двоеборье состоят из двух этапов: интерактивного, где спортсмены соревнуются в рамках цифрового сегмента, и функционального — на баскетбольной площадке.

Напомним, Игры БРИКС завершатся 23 июня.