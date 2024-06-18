«Бостон» сравнялся с «Сан-Антонио» по количеству побед в плей-офф с 2000 года

«Бостон Селтикс» сравнялся с «Сан-Антонио Спёрс» по количеству постсезонных побед начиная с 2000 года.

На данный момент у обоих клубов по 150 побед в играх плей-ин и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с 2000 года. При этом у «Бостон Селтикс» 126 поражений, а у «Сан-Антонио Спёрс» — 104.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

«Сан-Антонио Спёрс» занял предпоследнее 14-е место в Западной конференции, опередив только «Портленд Трэйл Блэйзерс», и не вышел в постсезонную стадию.