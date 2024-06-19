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Сергей Клюев покинул ЦСКА и вернётся в МБА

Сергей Клюев покинул ЦСКА и вернётся в МБА
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26-летний центровой Сергей Клюев вернётся в состав МБА. Об этом информирует пресс-служба ЦСКА, куда игрок отправлялся в аренду до конца минувшего сезона. Центровой присоединился к ЦСКА в декабре прошлого года, став частью чемпионской команды.

«Мы благодарим Сергея за время, проведённое в составе нашей команды, и желаем успеха в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Клюев является воспитанником спортшколы «Химок», где начинал профессиональную карьеру.

Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

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