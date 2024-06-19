Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», Максим Прощенко покинул команду

33-летний российский форвард Никита Балашов подписал новый контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны заключили соглашение сроком на один год.

Также пресс-служба «Уралмаша» объявила об уходе тяжёлого форварда Максима Прощенко.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Уралмаш» пробился в четвертьфинал турнира, где встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Серия закончилась со счётом 3-2 в пользу «Зенита». Подопечные Хавьера Паскуаля в итоге стали бронзовыми медалистами. Чемпионом Единой лиги минувшего сезона стал московский ЦСКА.

Ранее стало известно, что американский тяжёлый форвард Нэльсон Тайрелл продлил соглашение с «Уралмашем» на один год.