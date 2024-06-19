ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», Максим Прощенко покинул команду

Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», Максим Прощенко покинул команду
Комментарии

33-летний российский форвард Никита Балашов подписал новый контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны заключили соглашение сроком на один год.

Также пресс-служба «Уралмаша» объявила об уходе тяжёлого форварда Максима Прощенко.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Уралмаш» пробился в четвертьфинал турнира, где встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Серия закончилась со счётом 3-2 в пользу «Зенита». Подопечные Хавьера Паскуаля в итоге стали бронзовыми медалистами. Чемпионом Единой лиги минувшего сезона стал московский ЦСКА.

Ранее стало известно, что американский тяжёлый форвард Нэльсон Тайрелл продлил соглашение с «Уралмашем» на один год.

Материалы по теме
Американец Нэльсон Тайрелл продлил контракт с «Уралмашем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android