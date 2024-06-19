Единая лига представила топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24

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Единая лига ВТБ опубликовала топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24. Защитник ЦСКА американец Каспер Уэйр вошёл в данный рейтинг дважды.

Топ-10.

Каспер Уэйр (ЦСКА); Ксэвьер Ратэн-Майэс («Енисей»); Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»); Си Джей Брайс («Парма»); Эрик Грин (УНИКС); Каспер Уэйр (ЦСКА); Маркос Найт (УНИКС); Би Джей Джонсон («Парма»); Бо Бич («Енисей»); Евгений Воронов (МБА).

Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Напомним, чемпионом Единой лиги сезона-2023/24 стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили казанский УНИКС со счётом 66:55. Бронзовым призёром минувшего сезона стал петербургский «Зенит», который победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 88:77.

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