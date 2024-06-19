Единая лига представила топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24
Единая лига ВТБ опубликовала топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24. Защитник ЦСКА американец Каспер Уэйр вошёл в данный рейтинг дважды.
Топ-10.
- Каспер Уэйр (ЦСКА);
- Ксэвьер Ратэн-Майэс («Енисей»);
- Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»);
- Си Джей Брайс («Парма»);
- Эрик Грин (УНИКС);
- Каспер Уэйр (ЦСКА);
- Маркос Найт (УНИКС);
- Би Джей Джонсон («Парма»);
- Бо Бич («Енисей»);
- Евгений Воронов (МБА).
Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.
Напомним, чемпионом Единой лиги сезона-2023/24 стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили казанский УНИКС со счётом 66:55. Бронзовым призёром минувшего сезона стал петербургский «Зенит», который победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 88:77.
Ранее стало известно, что бывший баскетболист «Руны» Иванович стал игроком итальянской «Брешии».
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