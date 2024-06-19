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Единая лига представила топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24

Единая лига представила топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24
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Единая лига ВТБ опубликовала топ-10 лучших «баззеров» сезона-2023/24. Защитник ЦСКА американец Каспер Уэйр вошёл в данный рейтинг дважды.

Топ-10.

  1. Каспер Уэйр (ЦСКА);
  2. Ксэвьер Ратэн-Майэс («Енисей»);
  3. Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»);
  4. Си Джей Брайс («Парма»);
  5. Эрик Грин (УНИКС);
  6. Каспер Уэйр (ЦСКА);
  7. Маркос Найт (УНИКС);
  8. Би Джей Джонсон («Парма»);
  9. Бо Бич («Енисей»);
  10. Евгений Воронов (МБА).

Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Напомним, чемпионом Единой лиги сезона-2023/24 стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили казанский УНИКС со счётом 66:55. Бронзовым призёром минувшего сезона стал петербургский «Зенит», который победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 88:77.

Ранее стало известно, что бывший баскетболист «Руны» Иванович стал игроком итальянской «Брешии».

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