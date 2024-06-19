Бывший легионер «Руны» Никола Иванович прокомментировал переход в чемпионат Италии

Бывший бигмен московского клуба «Руна» Никола Иванович прокомментировал переход в итальянскую команду «Брешия».

«Приятно снова играть в итальянской лиге. У меня отличные отношения с новым тренером, он лично звонил мне, так что надеюсь, всё сложится хорошо. Помогает и то, что нет еврокубков, мы можем сосредоточиться на работе и одном чемпионате. В целом я очень рад снова играть в Италии», — сказал Никола Иванович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, сезон-2023/2024 Иванович провёл в Единой лиге ВТБ, выступая в составе «Руны». В среднем за игру представитель Черногории набирал 14,0 очка, делал 2,3 подбора, 3,9 передачи, а также 1,3 перехвата. Никола в минувшем сезоне провёл 34 игры и находился на площадке в среднем 29 минут и 1 секунду.