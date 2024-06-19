Андрей Сопин покинул «Руну». Назван клуб, в который он перешёл

Защитник московской «Руны» Андрей Сопин покинул клуб и перешёл в «Самару». Об ээтом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Согласно официальному пресс-релизу, Сопин заключил контракт с «Самарой» на два года по схеме «1+1».

Андрей выступал за «Руну» с 2021 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Андрей набирал 2,9 очка, делал 0,8 подбора, а также 1,4 передачи.

Россиянин принимал участие в «Матче молодых звёзд-2017». Сопин также является бронзовым (2019) и двукратным серебряным призёром (2022, 2023) Суперлиги. Андрей в составе национальной сборной России принимал участие в Кубке мира-2019.

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