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Экс-игрок «Руны» Андрей Сопин прокомментировал переход в «Самару»

Экс-игрок «Руны» Андрей Сопин прокомментировал переход в «Самару»
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Разыгрывающий защитник и экс-игрок московской «Руны» Андрей Сопин прокомментировал переход в «Самару».

«Выбрал «Самару», потому что мне нравится как этот клуб развивается в Единой Лиге ВТБ. Здесь очень сильные тренерский штаб, состав и руководство. Все игры команда проводит в ярком стиле. Мне очень импонирует философия игры. И я искренне верю, что смогу помочь клубу достичь лучших результатов», — приводит слова Сопина пресс-служба «Самары».

Андрей выступал за «Руну» с 2021 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Андрей набирал 2,9 очка, делал 0,8 подбора, а также 1,4 передачи.

Россиянин принимал участие в «Матче молодых звёзд-2017». Сопин также является бронзовым (2019) и двукратным серебряным призёром (2022, 2023) Суперлиги. Андрей в составе национальной сборной России принимал участие в Кубке мира-2019.

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