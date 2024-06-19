Стартовый состав «Селтикс» обошёл «Даллас» по количеству реализованных 3-очковых в финале

Стартовый состав «Бостон Селтикс» обошёл «Даллас Маверикс» в процентном соотношении реализованных трёхочковых бросков в плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Стартовый состав «кельтов» успешно реализовал 42,6% всех трёхочковых бросков, а «Даллас» — 17,6%.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стад Тейтум, набравший 31 очко. Кроме того, он совершил восемь подборов и отдал 11 результативных передач. MVP финальной серии был признан Джейлен Браун.

Ранее стало известно, что Тейтум повторил достижение в НБА, которое ранее покорялось только Леброну и Ларри Бёрду.